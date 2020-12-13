Dünya ABD'de ilk corona virüs aşıları dağıtıma çıktı

ABD'de ilk corona virüs aşıları dağıtıma çıktı

Dünya

ABD'de ilk corona virüs aşıları dağıtıma çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısı, bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.

13 Aralık 2020, Pazar 20:37 Son Güncelleme:
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Pfizer'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 184 bin doz aşının, Michigan'daki tesisten sevk edildiği ve ülkenin 50 eyaletine dağıtılacağı belirtildi.  Açıklamada ayrıca, yarın da 390 bin doz aşının daha tesisten sevk edileceği bilgisi paylaşıldı. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.

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FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

AA


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