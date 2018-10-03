ABD’de kadınlara saldırı

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Marion Bölgesi şerifi geçen hafta aralarında 11 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 4 kişiye saldıran şüphelilerin yakaladığını açıkladı.

Marion County Şerifinin ofisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, cumartesi günü bir marketin önünde bazı şüpheliler araçlarının yanında bekleyen kadınlara saldırıldığı görülüyor.

ÇOCUĞA DA SALDIRDILAR

Şüphelilerden biri araçta bulunan 11 yaşında bir kız çocuğunu da aracın dışına çekerek darp ediyor.

Saldırıya uğrayanlardan Jason Ellis, “Kamyonete doğru yürüdüm ve saldırıya uğradım” dedi.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçleri videodan yola çıkarak yaptıkları soruşturmada şüphelilerin kimliklerini 18 yaşında olan Brandon Clanton ve yine 18 yaşında olan Julia Napiontek olarak tespit etti. Şerif bürosunun yaptığı çalışma sonucu yerleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

BENZER SUÇTAN GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞ

Şerif bürosu Clanton’un Ağustos 2018’de işlediği benzer bir suç sebebi ile tutuklandığını ve mahkeme gününe kadar kefalet ile serbest bırakıldığın açıkladı. Clanton Cumartesi işlediği suç ile ilgili olarak darp ve güvenlik güçlerine karşı saldırı suçları ile yeniden tutuklanırken, kız çocuğuna saldıran Napiontek, saldırı ve ağır çocuk istismarı suçları ile gözaltına alındı.

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