4 yaşındaki Eliel Adon Weaver’ın cansız bedeni yaklaşık iki ay önce bulundu. İnceleme başlatan polis ekipleri, anne ve babadan şüphelenmeye başladı. Araştırmayı derinleştiren ekip, 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeninin yaklaşık 2 yıldır dondurucuda durduğu sonucuna ulaştı.

49 yaşındaki Kassceen Weaver ve 48 yaşındaki Dina D. Weaver tutuklandı. Bir cesedi gizlemek ile suçlanan ebeveynlerin suçlandıkları tek konu da bu değil. Kassceen aynı zamanda eşine şiddet uyguluyordu ve aile içi istismar gibi ağır suçları da işlemiş durumda. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili henüz ayrıntılar tam olarak belli olmasa da mahkeme belgelerinde Dina Weaver'ın kocası tarafından fiziksel ve zihinsel tacize maruz kaldığı yönündeki iddialara da yer veriliyor. WTVR-TV'nin bildirdiğine göre, Kassceen ve Dina D. Weaver, sağlık durumu iyi olmayan bir çocuğa yardım etmeyerek ölümüne neden olmak ve cesedini gizlemekle suçlanmasına rağmen kefaletle serbest bırakıldı.

Yapılan son araştırmalara göreyse küçük çocuk iki yıl boyunca dondurucuda kaldı. Kan donduran detayların bulunduğu olayda, Kassceen, 4 yaşındaki Eliel'in vücudunu dondurucuya koymak için sarmakla suçladı. Çocuğun vücudundaki yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ancak buna rağmen Dina'nın polisi aramadığı bildirildi ancak mahkeme belgelerinde Eliel'in tam olarak nasıl öldüğünden bahsedilmedi.



