Dünya ABD'de kaybettiği yüzük Finlandiya'da bulundu

ABD'de kaybettiği yüzük Finlandiya'da bulundu

Dünya

ABD'de kaybettiği yüzük Finlandiya'da bulundu

ABD'li 63 yaşındaki Debra McKenna'nın, 47 yıl önce kaybettiği yüzük yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıkta Finlandiya'da bulundu.

17 Şubat 2020, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadının 47 yıl önce kaybettiği yüzük Finlandiya’daki ormanda bulundu. Independent’in haberine göre, 63 yaşındaki Debra McKenna, lise öğrencisiyken o dönem erkek arkadaşı olan eşinin kendisine verdiği yüzüğü Portland’da 1973 yılında kaybetti.

McKenna, 47 yılın ardından Finlandiyalı sac işçisi Marko Saarinen’in Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile temasa geçerek kayıp yüzüğün sahibini aradığını aktardı.

Saarinen, mavi taşlı gümüş yüzüğü ocak ayında Finlandiya’nın güneybatısında Kaarina kasabasında ormanlık alanda çevreyi metal dedektörle tararken bulduğunu söyledi.

Tarih ve isminin baş harfleri var

Marko Saarinen, üzerinde 1973 tarihi ile okulun ismi, içinde de S ve M harfleri yazılı yüzüğü görünce heyecanlandığını ve Morse Lisesi Mezunlar Derneği ile Facebook sayfalarından iletişime geçtiğini dile getirdi. Saarinen ve derneğin çabalarıyla yüzüğün Shawn McKenna’ya ait olduğu ortaya çıkarıldı.

Yüzüğün Finlandiya’ya nasıl gittiği bilinmezken, Debra McKenna "Birinin yüzüğü bulduğunu ve bana ulaşmaya çalıştığını öğrendiğimde çok ağladım. Dünyada iyi insanlar var" diye konuştu.

Lise yıllarından itibaren beraber olan çiftin 1977’de evlendiği, 40 yıllık birlikteliğin ardından Shawn’un 2017’de kanserden hayatını kaybettiği bildirildi.

AA

İlgili Haberler
Tayvan'da koronavirüsten ilk ölüm

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İstatistikler ortada: Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Nereye kadar?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER ABD vatandaşlarını gemiden tahliye etti