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ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki

ABD'nin Teksas eyaletinde atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti

06 Ağustos 2019, Salı 23:36
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ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki

Teksas'ın Galveston kentinde şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşın atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülmesinin görüntüleri basına yansıdı. 

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada da paylaşılan ve köleliği hatırlattığı şeklinde yorumlar yapılan görüntüler tepkilere neden oldu. 

Bunun üzerine Galveston Polis Şefi, söz konusunu durumun “kabul edilemez” olduğunu belirterek özür diledi. 

AA-İHA

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