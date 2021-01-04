Dünya ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Dünya

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde, kilisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 00:12 Son Güncelleme:
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ABD'nin Texas eyaleti yetkililerinin, yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, Dallas kentinin 160 kilometre doğusundaki Winona kasabasındaki kilisede silahlı saldırı ihbarı alan güvenlik güçleri bölgeye gitti. Sabah saatlerinde yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişi de yaralandı. Bölge şerifi Larry Christian, adını açıklamadığı saldırganın kısa süre sonra yakalandığını söyledi.

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Christian, açıklamasında, "Olayın bir nefret suçu ya da onun gibi bir durum olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

AA

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