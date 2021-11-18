Dünya ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

Dünya

ABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı' 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Kasım 2021, Perşembe 01:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Royce Lamberth, Chansley'in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 10 aydır hapiste bulunan Chansley'in cezaevinde kaldığı süre cezasından düşülecek.

Chansley, Kongre binasına giren grubun arasındaydı

Kongre, 6 Ocak’ta Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, polis barikatlarını aşarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve elindeki megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti.

Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vaka sayısı artınca maske yasağı geri geldi