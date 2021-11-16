ABD'de korku büyüyor! 3 günde 2 uçak düştü
ABD'de uçak kazasında 61 yaşındaki pilot Kenneth Daniel Yott ve 21 yaşındaki yolcu Corbin Dennis Kennedy'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın sebebi henüz bilinmezken son 3 günde meydana gelen 2. uçak kazası olmasından dolayı ABD halkını korku saldı.
16 Kasım 2021, Salı 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
ABD'de uçak felaketleri durmuyor. Michigan eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun araştırmalarına devam ettiği aktarıldı.
3 GÜN ÖNCE 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
13 Kasım'da da Michigan'ın batısındaki Beaver Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın Charlevoix'ten kalktığı belirtilmişti.
BUNLARI DA OKUYUN