Dünya ABD'de korku büyüyor! 3 günde 2 uçak düştü

ABD'de korku büyüyor! 3 günde 2 uçak düştü

Dünya

ABD'de korku büyüyor! 3 günde 2 uçak düştü

ABD'de uçak kazasında 61 yaşındaki pilot Kenneth Daniel Yott ve 21 yaşındaki yolcu Corbin Dennis Kennedy'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın sebebi henüz bilinmezken son 3 günde meydana gelen 2. uçak kazası olmasından dolayı ABD halkını korku saldı.

16 Kasım 2021, Salı 10:16 Son Güncelleme:
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ABD'de uçak felaketleri durmuyor. Michigan eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedilirken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun araştırmalarına devam ettiği aktarıldı.

3 GÜN ÖNCE 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

13 Kasım'da da Michigan'ın batısındaki Beaver Adası'nda meydana gelen uçak kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, çift motorlu uçağın Charlevoix'ten kalktığı belirtilmişti.

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