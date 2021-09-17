ABD’de korkunç olay! Midesinden insan kalıntıları çıktı…

Louisiana eyaletine bağlı Covington'daki St. Tammany Parish Şerif Bürosu görevlileri, bu hafta sonu timsahı bulmadan önce üç haftadır sel sularında arama yapıyordu.

Eyalet ve federal kurumlarının yanı sıra timsahı yakalamak için tuzaklar kuran lisanslı avcılar Phillip Mc Clurke ve Eric Dumas'tan da yardım alan şerif bürosuna göre, pazartesi bölgeye geri dönen özel harekat birimi hayvanı yakaladı.

228 kg ağırlığında ve 3 metre 65 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen hayvan, Timothy Satterlee Sr'ın 30 Ağustos'ta, İda Kasırgası'nın Louisiana'yı şiddetli yağış ve ani selle vurmasından bir gün sonra kaybolduğu yerin yakınında bulundu.

Şerif bürosu Facebook'ta yaptığı açıklamada, timsahı inceleyen müfettişlerin hayvanın "midesinde insan kalıntıları gibi görünen şeyler" bulduğunu belirtti.

Bulgular incelenmesi ve kalıntıların Satterlee Sr.'a ait olup olmadığının doğrulanması için St. Tammany Parish adli tabip bürosuna gönderildi.

Şerif Randy Smith, yaptığı açıklamada, "Bu korkunç bir trajedi. Satterlee ailesine en içten taziyelerimi sunuyor ve acılarını paylaşıyorum" dedi.

"Bugünkü bulguların sevdiklerini geri getirmediğini biliyorum ama umarım bu onları bir nebze teselli eder."

"Yardımcılarımın ve destek olan diğer kurumların sıkı ve kesintisiz çalışmasından çok gurur duyuyorum. Bu timsahın bulunması konusundaki ısrarlarının, kayıplarıyla başa çıkmalarında aileye yardımcı olacağını umuyorum."

Fox8'in haberine göre, Satterlee önceki haftalarda timsahın saldırısına uğradığında eşiyle birlikte sel sularında yürüyordu.

İddiaya göre tıbbi yardım istemeye giden eşi geri döndüğünde, Satterlee gözden kaybolmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe