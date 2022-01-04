Dünya ABD'de korkutan tablo! 1 günde milyondan fazla...

ABD'de korkutan tablo! 1 günde milyondan fazla...

Dünya

ABD'de korkutan tablo! 1 günde milyondan fazla...

Koronavirüsten dünyada en çok can kaybı veren ülkesi ABD'de son 24 saatte 1 milyon 83 bin 948 yeni vakanın tespit edildiği ve 1693 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

04 Ocak 2022, Salı 11:00 Son Güncelleme:
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Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında yeni bir rekora imza atıldı. John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, ülkede 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve bununla birlikte yeni bir rekora ulaşıldı.

Ülkede yine son 24 saatte bin 693 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan önceki açıklamalara göre ise yaklaşık 4 aydan sonra ilk kez 103 binden fazla kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Dün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada, 12-15 yaş aralığına uygulanması için Pfizer’ın Biontech aşısı güçlendirici dozuna acil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 62’sinin Covid-19’a karşı aşılı olduğu biliniyor.

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