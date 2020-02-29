Dünya ABD’de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm

ABD’de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm

Dünya

ABD’de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm

ABD’de koronavirüs bağlantılı ilk ölümün Washington eyaletinde gerçekleştiği belirtildi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 21:47 Son Güncelleme:
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ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi. Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

AA

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