ABD’de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’de teyit edilen ilk Kovid-19 virüsü bağlantılı söz konusu ölüm hakkında detay paylaşılmadı. Sağlık yetkililerince ilerleyen saatlerde düzenlenecek basın toplantısı ile bilgilendirme yapılacağı kaydedildi. Ülkede şu ana kadar teyit edilmiş 66 Kovid-19 vakası bulunuyor.

AA