Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 151 bin 246 artışla 26 milyon 14 bin 892'ye çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 132 artarak 435 bin 540'a ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 768 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 302 milyon 863 bini geçti.

En fazla vaka California'da

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 221 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 297 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 667 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 815 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 690 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 936 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

AA



