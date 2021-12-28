Tüm dünyayı kısıtlamalar ve tedbirlerle tetikte tutan koronavirüs salgınında neredeyse tüm dünyanın kararlarını takip ettiği ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) kritik bir karar geldi.

CDC'ye göre, semptom göstermeyen (asemptomatik) Covid-19 hastalarına bundan sonra 5 gün karantina uygulanacak.

Karantina sonrası asemptomatik Covid-19 hastalarının, 5 gün boyunca çevresindeki kişilerin yanında maske takması gerekecek.

Bağışıklık artıran 3. doz hatırlatma aşısını yaptıranlar ise Covid-19'a maruz kalsalar dahi karantinaya girmek zorunda kalmayacak ancak bu kişilerin 10 gün boyunca maske takması zorunluluğu bulunuyor.

KARANTİNA SONRASI 5 GÜN MASKE TAVSİYESİ

CDC tarafından bu senaryodaki kişilere, karantina sonrasındaki 5 gün boyunca her ortamda maske takmaları tavsiye edildi. Hatırlatıcı doz aşı olmuş temaslı kişilerin ise karantinaya alınmalarına gerek duyulmadığını belirten CDC, bu kişilerin buna karşılık 10 gün boyunca maske takmaları gerektiğini belirtti.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yayımlanan basın açıklamasında, değişikliklerin "insanların günlük yaşamlarına güvenle devam etmelerini sağladığını" ifade etti.

Walensky, "Virüsün bulaşmasını önleme en iyi seçeneğimiz: Aşı olun, hatırlatıcı dozuzunu da olun, kapalı alanlarda maske takın ve de bir ortama girmeden önce test yapın" dedi.

Omicron, ABD'deki baskın varyant durumunda. Ülke genelinde son iki gün içerisinde günlük 200 binden fazla Koronavirüs vakası kaydedildi. Başkan Joe Biden sağlık sistemi üzerinde bir baskı oluşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Eyalet valileriyle gerçekleştirdiği toplantıda "Test yaptırmanın ne kadar zor olduğunu görmek, yapacak daha çok işimiz olduğunu gösteriyor" diye konuşan Biden, Koronavirüs testlerinde yaşanan sıkıntıları giderme taahaddünde bulundu.

New York'ta dün itibarıyla aşı olmamış 12 yaş üstü çocuklar kapalı mekanlara giremeyecek. New York ayrıca ABD'de, tüm özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getiren ilk kent oldu.