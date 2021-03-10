ABD'de bir Uber şoförüne yapılan ırkçı saldırı anbean kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ses getirdi ve saldırıyı gerçekleştiren kadınlara büyük tepki gösterildi. Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkede yaşanan olayın maske takma tartışması yüzünden çıkması ise dikkat çekti.





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ABD’nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, aracına aldığı yolculara maske takmalarını uyarısında bulundu. Uyarıya öfkelenen yolcular, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcunun saldırısına uğradı. Khadka müşterilerine maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıya sinirlenen yolcular, Uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı. Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka’nın bu sebeple kendilerini uyardığı görüldü.

Khadka, kadınların daha sonra kendisine ırkçı hakaretler ettiklerini ve biber gazı sıktıklarını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MASKESİNİ YIRTARAK YÜZÜNDEN ÇIKARDI

Khadka'nın araç kamerasına anbean yansıyan korkunç görüntülerde kadın yolculardan birinin şoförün telefonuna uzanmak için öne doğru hareketlendiği sırada bilerek ve isteyerek adamın yüzüne öksürdüğü görüldü. Bununla yetinmeyen kadın şoförün maskesini yırtarak yüzünden çıkardı.

Khadka bu korkunç anlar yaşanırken diğer kadın yolcunun aracın içinde biber gazı spreyi sıktığını aktardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Nepal asıllı şoför Subhakar Khadka yaşanan saldırının ırkçı bir saldırı olduğuna inandığını ifade etti.

Uber ise aracı çağıran ve şoföre saldırıda bulunan kadının hesabının askıya alındığını açıkladı.

Subhakar Khadka, yaşadıklarını CBS kanalına aktarırken ailesine destek olmak için Nepal'den ABD'ye 8 yıl önce geldiğini, ten rengi farklı olsaydı bu tür bir saldırıya uğramayacağını söyledi.

Kadınların kendisine maske uyarısı yüzünden ağır küfürler ettiğini söyleyen talihsiz adam maske takmayan yolculara maske satın almak için yakındaki bir benzinlikte durmayı dahi önerdiğini ancak yardım teklifine rağmen saldırıya uğradığını aktardı.







