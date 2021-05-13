Dünya ABD'de koronavirüste flaş gelişme! Normalleşme başlıyor

ABD'de koronavirüste flaş gelişme! Normalleşme başlıyor

Dünya

ABD'de koronavirüste flaş gelişme! Normalleşme başlıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının belirli şartlar dışında gerek olmadığına karar verdi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 23:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Aşılarınızı tam olarak yaptırdığınız takdirde, pandemi sonrası bıraktığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz" dedi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Walenski, "Bir anlamda normalleşmeye döneceğimiz zamanı hepimiz çok bekledik" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Salgının önüne geçemiyorlar! Can kaybında acı bilanço



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İsrail'in hain saldırılarında can kaybı giderek artıyor