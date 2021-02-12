ABD´de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968´e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD´de virüsün başlangıcından bu yana 486 bin 968 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 28 milyon 4 bin 756 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 932 bin 112 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 585 bin 676 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

DHA