Dünya ABD´de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968´e yükseldi

ABD´de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968´e yükseldi

Dünya

ABD´de koronavirüsten ölenlerin sayısı 486 bin 968´e yükseldi

ABD´de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 486 bin 968´e yükseldi.

12 Şubat 2021, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD´de virüsün başlangıcından bu yana 486 bin 968 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 28 milyon 4 bin 756 kişiye ulaştı. Ülkede, 17 milyon 932 bin 112 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 585 bin 676 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

DHA

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