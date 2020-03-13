ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu. Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41’i buldu. - 29 eyalette ’acil durum’ ilan edildi ABD genelinde 50 eyaletin 46’sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29’u acil durum ilan etti. 33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan’da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi. Louisiana, salgın nedeniyle ABD’de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.

AA