ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı

ABD'de 'Michael' kasırgası nedeniyle Florida eyaletinin bazı bölgeleri için acil durum ilan edilirken, bir bölge için de tahliye kararı verildi

08 Ekim 2018, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 21:38
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ABD'nin güneybatısına yaklaşan "Michael" kasırgası nedeniyle Florida eyaletinin bazı bölgeleri için acil durum ilan edilirken, bir bölge için de tahliye kararı verildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, dün Karayip Denizi'nde başlayan Michael Tropik Fırtınası'nın şiddetinin saatte 120 kilometreye ulaştığı ve 1. kategori kasırga seviyesine çıktığını bildirildi.

ZORUNLU TAHLİYE KARARI

Salı günü 3. kategoriye yükseleceği tahmin edilen kasırganın çarşamba günü Florida kıyılarına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Florida Valisi Rick Scott da düzenlediği basın toplantısında, eyalet kıyısındaki 26 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Scott, "Bu fırtına hayati tehlike arz edecek. Herkes hazırlıklı olsun." ifadesini kullandı.

Florida'nın Gulf Bölgesi için de zorunlu tahliye kararı verildi.

AA

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