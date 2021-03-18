ABD’de mucize kurtuluş! İnanılmaz anlar…

ABD’nin Idaho eyaletinde 64 ve 67 yaşında bir çift, karavan seyahatine çıkmıştı. Karavanları kamyonetlerinin arkasına bağlıydı. Geçtikleri bir köprü üzerinde kaza yaptılar. Köprüden aşağı uçmalarını aracın karavanı önledi. Karavana bağladıkları zincirler hayat kemerleri oldu.

Ancak 30 metre yüksekte iki köpekleriyle birlikte asılı kaldılar. Çift ve köpekleri, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.



