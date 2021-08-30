Dünya ABD'de nefret suçlarında rekor artış

ABD'de nefret suçlarında rekor artış

Dünya

ABD'de nefret suçlarında rekor artış

ABD Federal Soruşturma Bürosunun 2020'de ülke genelinde işlenen 7 bin 759 nefret suçunun son 12 yılın en yüksek seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 23:30 Son Güncelleme:
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ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) internet sayfasında paylaşılan raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği 2020'de 7 bin 759 nefret suçu işlendiği belirtildi.

Bu rakamın, son 12 yılda görülen en büyük suç oranına karşılık geldiği belirtildi.

Geçen yılın nefret suçu rakamları 2019'a göre yüzde 6'lık artış gösterdi.

Raporda, en son 2008'de 7 bin 783 nefret suçunun işlendiği vurgulandı.

Nefret saldırılarının 2014'ten bu yana yaklaşık yüzde 42'lik artış gösterdiği belirtildi.

AA

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