Dünya ABD'de öğretmen çift aynı gün corona virüs nedeniyle öldü

ABD'de öğretmen çift aynı gün corona virüs nedeniyle öldü

Dünya

ABD'de öğretmen çift aynı gün corona virüs nedeniyle öldü

ABD'de öğretmen çift aynı gün corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:13 Son Güncelleme:
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ABD’nin Teksas eyaletindeki Harris Methodist Hastanesi’nde corona virüs tedavisi gören 61 yaşındaki Paul Blackwell ve 65 yaşındaki Rose Mary Blackwell, yoğun bakım ünitesinde birkaç gün solunum cihazına bağlı kaldı. Durumlarının kötüye gitmesinin ardından çiftin çocukları karar alarak anne ve babaları yaşam desteği ünitesinden çıkarıldı. Çift, pazar günü hayatını kaybetti.

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Çiftin oğlu Christopher Blackwell, "El ele tutuştular ve ikisi de birkaç dakika içinde öldü. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim ve bu gördüğümü kelimelere dökmek bile zor" dedi. Yaklaşık 20 yıldır aynı okulda öğretmen olan çifte, virüsün hangi yolla bulaştığı bilinmiyor.

DHA


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