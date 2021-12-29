ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen olayda 29 yaşındaki matematik öğretmeni Christina Sosbe'nin öğrencilerin peşine düştüğü ortaya çıktı.

Christina Sosbe, yerel basında çıkan haberlere göre matematik dersi verdiği 16 yaşındaki iki erkek öğrenciyle, bir otel odasında cinsel ilişkiye girdi.

Savcı Yardımcısı Gabe Wildman, Sosbe'nin öğrencilerle cinsel ilişkiye girdiği sırada Youngstown'daki Choffin Kariyer ve Teknik Merkezi'nde öğretmenlik yaptığını söyledi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Suçunu itiraf eden 29 yaşındaki öğretmen, üçüncü dereceden cinsel saldırı suçuyla bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sosbe, beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı ancak suçunu kabul ettiği için bu cezanın beşte birini çekecek.

Choffin'in bir sözcüsü kanala, Sosbe'nin okul tarafından istihdam edilmediğini, Choffin'de bulunan Pace adlı bir organizasyon için çalıştığını söyledi.

Wildman, Sosbe'nin Adliye Meydanı'ndaki bir otelde gençlerle cinsel ilişkiye girdiğini ve kuruluşun o zamandan beri mülkiyetini değiştirdiğini söyledi. 29 yaşındaki matematik öğretmeninin lisansı geçen yıl kalıcı olarak iptal edildi.