ABD'de otoparka uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı var

ABD'de otoparka uçak düştü: 5 ölü, 1 yaralı var ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde posta servis binasına ait otoparka küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.