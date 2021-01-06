Dünya ABD'de oy sayımında sona yaklaşıldı

ABD'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Dünya

ABD'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde oy sayma işleminde sona yaklaşıldı. Georgia eyaletindeki senatörlük seçiminde ilk kazanan Demokrat aday Raphael Warnock olurken, diğer Demokrat aday Jon Ossoff giderek farkı açıyor.

06 Ocak 2021, Çarşamba 14:27 Son Güncelleme:
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ABD'de önümüzdeki iki yılın kaderini belirleyecek seçimde sonuçlar netleşiyor. Georgia eyaletindeki senatörlük seçiminde ilk kazanan Demokrat aday Raphael Warnock olurken, diğer Demokrat aday Jon Ossoff giderek farkı açıyor. Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra gelen haberler Cumhuriyetçi adaylar Kelly Loeffler ve David Perdue ile Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff'un yarışı başa baş götürdüğünü gösteriyordu.

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Ancak siyah aday Warnock'un yüzde 50.6'ı bulmasıyla seçimi kazandığı kısa sürede Associated Press (AP) haber ajansı tarafından duyuruldu. Böylece, Kelly Loeffler'ı geride bırakan Warnock, Georgia'nın ilk siyah senatörü oldu.

Warnock, zaferini ilan ettiği konuşmada, annesi Varlene'in ergenliğinde tarım işçisi olarak çalıştığını anlatarak, "Önceki gün, eskiden başkasına ait pamukları toplamak için kullandığı 82 yıllık elleriyle bu kez oyunu kullandı ve en küçük oğlunu ABD senatörlüğüne taşıdı. Çünkü burası Amerika" dedi.


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