ABD’nin Teksas eyaletinde bu hafta okuluna silahla saldırıp üç kişiyi yaralayan öğrenci serbest kaldı. Timothy George Simpkins (18) isimli öğrenci, bir gün nezarette tutulduktan sonra 75 bin dolar kefalet ödeyip çıktı. Yedi kurşunla yaraladığı okul arkadaşlarından biri komada, bir öğretmen de tedavi altında. Timothy, serbest kalışını ailesiyle verdiği partide kutladı.

SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

O anları sosyal medyada yayınlayarak adeta gövde gösterisi yaptı. Ailesi, Timothy’nin pahalı kıyafetler giymesi ve 35 bin dolarlık otomobil kullanmasını kıskanan arkadaşları tarafından zorbalık gördüğü için saldırdığını söyleyerek akıllara ziyan bir savunma yaptı.

Okuldaki veliler şokta. “Para adeleti satın almamalıydı” diyerek isyan ettiler. Bu sırada Timothy’nin saldırdığı silahla Instagram’da pozlarını yayınladığı, okulun da metal dedektörünün olmadığı ortaya çıktı.

Saldırgan Timothy, serbest kalınca ailesiyle evde parti verdi.