ABD’de petrol fiyatları dibi gördü

Corona virüs salgını nedeniyle ABD'nin ham petrol fiyatları % 300'den fazla düştü ve düşmeye de devam ediyor. ABD tarihinde geçen pazartesi günü ilk kez negatif olan ham petrol fiyatları eksileri gördü. Geçen hafta salı varil başına 20 doların üzerinde işlem görmeye devam eden petrol sert bir düşüşle haftaya başladı.

Salgın ekonomiyi de vurdu

Borsada sıfırın altında işlem gören Ham Petrol ABD tarihini en düşük fiyatlarında seyrediyor. ABD’deki Kovid-19 salgını nedeniyle petrole talebin azalması varil fiyatlarını 1 dolara kadar çekti. ABD'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690’a yükseldi.





İlgili Haberler ABD'de kilometrelerce uzanan ekmek sırası



