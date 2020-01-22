ABD’de geçen yıl 41 toplu katliamda 211 kişi ölmüştü. Bu, kayıtlara geçen en yüksek toplu katliam sayısı oldu. Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti, bireysel silahlanmayı desteklemeyi sürdürürken Demokrat Parti’nin kontrolündeki Virginia’da eyalet yönetimi bireysel silahlanma yasalarını sıkılaştırma kararı aldı. Silahlanma yanlıları, önceki gün valilik binası önünde toplanarak kararı protesto etti. Çoğu baştan aşağı silahlanmış ve askeri kıyafetler giymiş göstericiler, silah sahibi olmanın anayasal hak olduğunu savunan sloganlar attı.

Trump destek verdi

20 binden fazla kişinin katıldığı eylemlere, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı gruplar liderlik etti. Başkan Trump Twitter’dan “Demokrat Parti’nin haklarınızı elinizden almasına sessiz kalmayın” mesajıyla eylemcilere destek verdi. Demokrat Partililer ise “Trump’ın teröristleri Virginia sokaklarında” mesajlarıyla sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

Virginia Valisi Ralph Northam, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösterinin olaysız geçmesinden ötürü ‘minnettar’ olduğunu ve herkesin düşüncelerini dinleyeceğini söyledi.

ABD’de, her 2 evden 1’inde ateşli silah bulunuyor. Kayıt dışı silah sayısı bilinmese de 327 milyon nüfuslu ülkede, en az 400 milyon bireysel silah olduğu tahmin ediliyor.



