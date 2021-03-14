Dünya ABD'de silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

ABD'de silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

Dünya

ABD'de silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde bir partide çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

14 Mart 2021, Pazar 23:00 Son Güncelleme:
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Chicago Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Park Manor Mahallesi'nde cumartesi gecesi başlayan bir partide sabaha karşı arbede çıktığı ifade edildi.

Arbedenin silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA

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