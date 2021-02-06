ABD'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Illinois'de bir otel silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az bir kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.
06 Şubat 2021, Cumartesi 16:52 Son Güncelleme:
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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Bloomingdale'de bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda, en az bir kişi öldü ve altı kişi yaralandı.
Fox 32 Chicago'nun bildirdiğine göre, polisler Cumartesi sabaha karşı saat 02.35'te Indian Lakes Resort'ta ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Birden fazla kişinin bir veya iki odayı işgal ettiği düşünülürken, gözaltına alınan kimsenin olmadığı inanılıyor. Polis şüphelilerin olay yerinden kaçmış olabileceğine inanıyor.