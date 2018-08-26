ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde bulunan bir eğlence merkezine, bir bilgisayar oyunu turnuvası sırada silahlı saldırı düzenlendi.

Florida polisi, ilk belirlemelere göre 4 işinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRI SIRASINDA TURNUVA DÜZENLENİYORDU

Alışveriş ve eğlence merkezi Jacksonville Landing'deki GLHF adlı mekana yönelik saldırı sırasında, EA Sports'un popüler Amerikan futbolu oyunu Madden için turnuva düzenleniyordu.

Dün akşam düzenlenen turnuva, Twitch canlı platformundan da yayınlanıyordu. Yayın sırasında çok sayıda silah sesi duyuldu.

"20 EL ATEŞ EDİLDİ"

Amerikan Los Angeles Times gazetesi, silahlı saldırganın turnuvada kaybetmesi sonrası ateş açtığını, daha sonra da kendini öldürdüğünü aktardı ancak bu bilgi teyit edilmedi. Öte yandan görgü tanıkları yaklaşık 20 el ateş edildiği bilgisini verdi.

OYUN ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Madden oyununun yaratıcısı EA Sports şirketi ise Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıdan haberdar olduklarını ve olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerle beraber çalıştıklarını ifade etti.



