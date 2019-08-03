Teksas’ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan yerel polis, saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını doğruladı. Yerel basına yansıyan haberlere göre ise, AVM’ye giren silahlı adamın gelişi güzel ateş açtığı ve AVM’de bulunan başka bir kişinin de yine silahla ateş ederek cevap verdiği saldırıda ilk bilgilere göre 15 kişi yaşamını yitirdi ve 40 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları yerel TV kanallarına yaptıkları açıklamalarda ise Walmart’ta az on el silah sesi duyduklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin operasyonu ise devam ediyor.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

El Paso Polis merkezi Sözcüsü Enrique Castillo, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında gerçekleşen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Castillo, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiğini belirtti. El Paso Valisi Dee Margo da saldırıya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump’ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği kaydedildi.

El Paso´da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.

ABD MEDYASI: 19 ÖLÜ, 40 YARALI

ABD medyası, saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiğini; 40 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 21 yaşındaki Patrick Crusius´un gözaltına alındığı an ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi.

İHA