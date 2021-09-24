Dünya ABD’de süpermarkette silahlı saldırı

ABD’de süpermarkette silahlı saldırı

Dünya

ABD’de süpermarkette silahlı saldırı

ABD’nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğü duyuruldu.

24 Eylül 2021, Cuma 01:20 Son Güncelleme:
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Tennessee polisinin yaptığı açıklamaya göre Collierville şehrinde bir süpermarkette yerel saatle 01.30 civarında etrafa ateş açan saldırgan, en az bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinde hayatına son verdi. Yetkililer, olayda yaralanan 14 kişinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi.

AA

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