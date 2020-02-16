Dünyanın en büyük gözlemevlerinden VLA’daki 28 teleskopla gerçekleştirilecek proje, sadece uzaylılara adanması bakımından tarihi bir öneme sahip olacak. Bilim insanları, uzaydaki olası yaşam formlarının oksijen, metan dahil birçok gazı farklı boyutlarda üretebildiğini düşünüyor. Bu bilgiden yola çıkarak VLA’nın yeni bir teknolojiyle sinyal araması sağlanacak. Dünyadaki diğer teleskoplardan gelen veriler, bu proje ile karşılaştırılacak. Bu teknoloji için ilk yatırım olan yeni kablo sistemi kurulmasını, Apple’ın üst düzey yöneticilerinden biri üstlendi.

VLA’daki 28 radyo teleskobunun her biri 25 metre çapında merceğe sahip. Teleskoplar ‘Y’ şeklinde diziliyor.

Stephen Hawking

Hawking uyarmıştı

2 yıl önce ölen İngiliz astrofizik dehası Stephen Hawking, ölümünden önce insanlığın uzayda hayat arayışı için şu sözleri söylemişti:

“Bilinmezi aramak, ona ulaşmak ve bağlantılar kurmak, insan olmanın vazgeçilmez bir parçası. Ama bence insanlığın devamı için uzaylılardan uzak durmalıyız. Uzaylılar dünyayı istila ederse, insanlığın durumu Amerika’nın keşfinden sonra Kızılderililerin başına gelenlerden farklı olmaz.”



