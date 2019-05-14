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ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyar doları aşkın tazminat

ABD'de endüstriyel tarım şirketi, yaban otlarının temizlenmesinde kullandığı ürününün kansere yol açması nedeniyle bir çifte toplamda 2 milyar 55 milyon dolar tazminat ödeyecek

14 Mayıs 2019, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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ABD'de tarım ilacından kanser olan çifte 2 milyar doları aşkın tazminat

Oakland'daki eyalet mahkemesinin jürisi, Monsanto Co şirketinin ürünü Roundup Ready'nin, Alva ve Alberta Pilliod çiftinin, hodgkin dışı lenfomaya yakalanmasına yol açtığı kararına vardı. 

Jüri, şirket tarafından Pilliod çiftine maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyar 55 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

"9 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Alberta Pilliod, eşiyle 9 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirterek, "Hayatımız sonsuza dek değişti. Daha önce yapabildiklerimizi yapamıyoruz." dedi.

Çiftin avukatlarından Michael Miller, tazminatın 2 milyar dolarlık kısmının temyizde düşürülebileceğini, öte yandan uzun soluklu bir yargı mücadelesine hazır olduklarını söyledi.

AA

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