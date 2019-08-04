ABD’de ikinci bir silahlı saldırı daha meydana geldi. Ohio eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda insanın vuruldu belirtildi.

"HER YERDE ÖLÜ İNSANLAR VAR"

Yerel medya, çok sayıda kişinin vurulduğunu duyurdu. Henüz ölü ya da yaralı sayısı bilinmezken; saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.Saldırı sonrası çekim yapan kişinin "Her yerde ölü insanlar var" dediği duyuldu.

AVM'DE SALDIRI: 20 ÖLÜ

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı.

Abbott, yaptığı basın açıklamasında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıyı "iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olaya ilişkin tüm güvenlik ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.

Şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğu belirtilen açıklamada, Crusius'ın gözaltına alındığı da duyuruldu. Elde edilen en son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'e ulaştığını aktaran Abbott, yaralanan 26 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Beyaz Saraydan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği belirtildi. Trump ise, kısa bir süre sonra Twitter'dan, "Teksas, El Paso'da korkunç saldırı. Raporlar çok kötü. Çok kişi öldü." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel ve eyalet yetkilileri ile iletişimde olduğunu belirten Trump, Teksas ve bölge yetkililerine her türlü desteği sunduklarını ifade etti. Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.