Komiser Eddie Johnson, basına yaptığı açıklamada, tren raylarına doğru ilerleyen bir kişinin izini süren 37 yaşındaki Eduardo Marmolejo ve 31 yaşındaki Conrad Gary isimli polis memurlarına banliyö treninin çarptığını belirterek iki memurun da öldüğünü söyledi.

Johnson, trenin çarpma anında büyük ihtimalle saatte 100 ila 110 kilometre hızla ilerlediğini belirtti.

Polislerin aradığı kişinin daha sonra gözaltına alındığını ​,​silahının ele geçirildiğini ifade eden Johnson, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydetti.

Polis memurlarının, "ShotSpotter" adı verilen ve silahla ateş edildiğinde olayın nerede meydana geldiğini tespit eden bir sisteminden gelen uyarı üzerine olay yerine gittiği belirtildi.

AA



