Güney Florida Üniversitesi’nde 'Bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik' dersleri verdiği öğrenilen Ayhan Ayteş (48), üç yaşındaki kızı Ela Deniz’i hafta sonu için eski eşi Laurel Friedman’dan (38) aldı. Ancak Ayteş, kızını zamanında annesine teslim etmedi. Anne Friedman, bunun üzerine, güvenlik güçlerine haber verdi. Acı gerçek polisin Ayteş’in evine gitmesiyle ortaya çıktı. Baba Ayteş, üç yaşındaki kızı Ela’yı öldürmüş, ardından kendi hayatına son vermişti.

SANAL GERÇEKLİK DERSLERİ VERİYORDU

Ayteş’in Güney Florida Üniversitesi’nde geçen mayıs ayına kadar bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik üzerine yüksek lisans dersi verdiği belirtilirken, eski eşiyle üniversiteden tanıştıkları kaydedildi. Fiedman ailesi ise, “Ailemiz sevgili Ela’mızı kaybetti. Bu noktada birlikte yas tutmamız için zamana ihtiyacımız var ve gizlilik istiyoruz” dedi.