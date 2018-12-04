Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, Fort Lauderdale Havalimanı'ndan havalanan Cessna 355 tipi uçak bir süre sonra yakınlarda bulunan otizmli çocuklar için hizmet veren bir terapi merkezine çarptı.

Yetkililer, olay anında terapi merkezinde sekiz öğretmen ve beş çocuğun bulunduğunu söyledi. Öğretmenlerden biri ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.