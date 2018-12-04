ABD'de uçak düştü: 2 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde bir uçak, otizmli çocuklar için hizmet veren bir terapi merkezine düştü. Çarpma sonucu uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi

04 Aralık 2018, Salı 11:54 Son Güncelleme:
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ABD'de uçak düştü: 2 ölü

Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayda, Fort Lauderdale Havalimanı'ndan havalanan Cessna 355 tipi uçak bir süre sonra yakınlarda bulunan otizmli çocuklar için hizmet veren bir terapi merkezine çarptı.

Yetkililer, olay anında terapi merkezinde sekiz öğretmen ve beş çocuğun bulunduğunu söyledi. Öğretmenlerden biri ağır yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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