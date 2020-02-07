ABD'de uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
07 Şubat 2020, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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ABD'nin Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi ile üç kişi yaşamını yitirdi. Jackson Parish Şerifi Andy Brown, basına yaptığı açıklamada Mississippi'nin Jackson kentinden kalkan Cessna tipi küçük uçağın Chatham'ın kuzeyinde düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirten Brown, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
AA
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