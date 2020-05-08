09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya ABD'de virüsten kayıp 77 bine dayandı

ABD'de virüsten kayıp 77 bine dayandı

Dünya

ABD'de virüsten kayıp 77 bine dayandı

Corona virüs ABD ve İngiltere'de etkisini göstermeye devam ediyor. ABD'de bir günde 2 bin 181 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

08 Mayıs 2020, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD ve İngiltere'de corona virüsten can kaybı artmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998’e yükseldi. ABD'nin ardından dünyada en çok ölümün gerçekleştiği ülke olan İngiltere'de, bir günde 414 can kaybı daha kayıtlara geçti.


İlgili Haberler
DSÖ salgın ile hayvan pazarı ilişkisini doğruladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fransa eski Cumhurbaşkanı hakkında cinsel taciz suçlaması