ABD ve İngiltere'de corona virüsten can kaybı artmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998’e yükseldi. ABD'nin ardından dünyada en çok ölümün gerçekleştiği ülke olan İngiltere'de, bir günde 414 can kaybı daha kayıtlara geçti.





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