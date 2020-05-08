ABD'de virüsten kayıp 77 bine dayandı
Corona virüs ABD ve İngiltere'de etkisini göstermeye devam ediyor. ABD'de bir günde 2 bin 181 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
08 Mayıs 2020, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
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ABD ve İngiltere'de corona virüsten can kaybı artmaya devam ediyor.
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998’e yükseldi. ABD'nin ardından dünyada en çok ölümün gerçekleştiği ülke olan İngiltere'de, bir günde 414 can kaybı daha kayıtlara geçti.