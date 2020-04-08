Hollywood ünlülerinin dostu Öger Entertainment'in sahibi Demet Öger, Türkiye'nin Amerika ile kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi. Öger, şu ifadeleri kullandı:

Corona virüs döneminde iyi ki ülkeme gelmişim. İstanbul'daki evimde kendimi daha güvende hissedeceğimi düşündüğüm için geldim. Covid-19 krizinin büyüme ihtimalini düşünerek, şubat ayının sonlarına doğru New York'taki işyerlerimi kapattım ve şirketimde çalışanlarımı ücretli izine çıkarttım. Bilinçli ve hızlı bir karar aldığımı düşünüyorum. Türkiye Amerika'ya göre daha güvenli şu anda.





Destek verdi

Takvim'in haberine göre, dünya çapında sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Demet Öger, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına da bağış yaptı. Bu arada Öger, prodüktörlüğünü yaptığı son belgeselin yayın tarihini de 2021 senesine almak zorunda kaldığını söyledi. Demet Öger, dünyaca ünlü yıldız Steven Tyler ile Oscar ödül törenine katılmıştı. İş kadını, ünlü müzisyen ve yapımcı Quincy Jones ile de yakın arkadaş



