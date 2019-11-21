beIN Sports, yeni açacağı beIN Sports Xtra adlı kanalla 3 ligi ücretsiz yayınlayacak. La Liga, Ligue 1 ve Süper Lig artık ABD'deki ve Kanada'daki sporseverler için ücretsiz olacak.

Canlı yayınlanacak olan spor müsabakaları mobilden de izlenebilecek. ABD'ye özel açılacak beIN Sports Xtra kanalıyla ilgili konuşan yönetici Antonio Briceno,

"beIN Sports için heyecan verici bir gün. İzleyicilerin, yoğun kaliteli içerik taleplerine cevap verebilmek adına beIN SPORTS Xtra isimli yeni kanalımızı açıyoruz. Tüm kullanıcılarımız ve futbolseverler, major spor müsabakalarını bu kanalda ücretsiz olarak izleyebilecekler. La Liga, Ligue 1 ve Süper Lig'den seçtikleri birine ücretsiz erişim hakkına sahip olacaklar. Ayrıca PSG’nin tüm iç saha maçları ücretsiz olacak" dedi.





Kadın futbolu için de adım atıldı

beIN Sports, kadın futbolu için de fitilin ucunu yakan bir hizmete imza attı. Kanal, Fransa Kadın Milli Takımı'nın tüm maçlarının da Xtra kanalında ücretsiz olacağını açıkladı.