ABD'deki Cary Memorial Kütüphanesi'nde Türkçe köşesi açıldı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Lexington kentindeki tarihi Cary Memorial Kütüphanesi'nde Türk vatandaşların bağışladığı kitaplarla oluşturulan Türkçe köşesi açıldı

14 Aralık 2018, Cuma 11:40
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ABD'deki Cary Memorial Kütüphanesi'nde Türkçe köşesi açıldı

Lexington'da yaşayan Türk öğretmen Saadet Roach'ın girişimi ve bölgedeki Türklerin bağışlarıyla Cary Memorial Kütüphanesi'nde oluşturulan Türkçe köşesinin açılışı yapıldı. 

Açılışa, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, kütüphane yöneticileri, Türkler ve bölge halkı katıldı. 

Roach, ilk olarak 23 Nisan'da böyle bir fikir aklına geldiğini ve daha sonra kütüphane ile görüştüğünü belirtti. 

İnsanların fedakarlıkla hareket ederek kitaplarını bağışladığını anlatan Roach, bundan sonraki süreçte de kitapların sayısını artırmayı, kütüphanede Türkçe etkinlikler düzenlemeyi, Türk çocuk ve gençlerine Türkiye'yi tanıtan hikayeler anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

AA

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