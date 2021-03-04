Türkiye ABD'deki skandal ilan hakkında soruşturma

ABD'deki skandal ilan hakkında soruşturma

Türkiye

ABD'deki skandal ilan hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York’ta 'Stop Erdoğan' ilanını verenler ve organize edenler hakkında soruşturma başlattı.

04 Mart 2021, Perşembe 16:03 Son Güncelleme:
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, New York'taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.


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