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ABD’deki Türk Festivali'nde Kıvanç Tatlıtuğ standı kuruldu

ABD’de düzenlenen Türk Festivali’nde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ standı kuruldu

09 Ekim 2018, Salı 23:55
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Türk-Amerikan Derneği ATA-DC tarafından Amerika’nın başkenti Washington’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Türk Festivali’nin en çok ziyaret edilen stantlarından biri ünlü Türk oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adına açılan stant oldu. 

MAKETİ SERGİLENDİ

Kıvanç Tatlıtuğ hayranları tarafından açılan stantta ünlü oyuncunun maketi ve yeni dizinin afişleri sergilendi. Standı ziyaret edenler, ünlü oyuncunun maketiyle fotoğraf çektirdi. 

ELDE EDİLEN GELİR TÜRK ÖĞRENCİLERE 

Türkiye’nin lezzetlerinden kültürüne kadar her şeyin yer aldığı festivale yakışıklı oyuncu katılamadı ama maketi kendisini aratmadı. Amerika’da yaşayan iş kadınları ve fanları tarafından açılan stanttan elde edilen gelir, ABD'de eğitim gören ancak maddi gücü yetersiz olan Türk öğrencilerin masrafları için kullanılacak. 

Festivale katılan organizasyon sorumlusu Lila Feisee, Türkiye’nin ünlü oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ’un film ve dizilerinin Amerika’da yayınlanması için çalıştıklarını söyledi. 


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