Almanya, ülkede beşinci nesil (5G) kablosuz internet şebeke kullanımı için önümüzdeki yıl açık artırma düzenleyecek.

Bloomberg'in haberine göre, Amerikalı üst düzey yetkililer geçen cuma günü Alman meslektaşları ile bir araya gelerek Çinli şirketin dünyaya güvenlik konusunda verebileceği zararlar konusunda uyarıda bulundu. Toplantı hakkında bilgi edilenler ise Bloomberg'e konunun gizliliği dolayısıyla isimlerinin saklı kalmasını istedi.

Amerikalı yetkililer, kapalı kapılar ardında Huwaei'nin Almanya'da 5G internet şebekesi ile yayılması ihtimaline karşı endişelerini dile getirdi.

Amerika, Huawei'nin Çin adına casusluk yapabilecek telekominikasyon araçlarına sahip olduğu endişesiyle Almanya'nın bu konuda dikkatli olmasını istiyor.

Berlin'deki toplantı Alman internet şebekesi Deutsche Telekom AG'nin satış stratejini değiştirerek açık artırmaya katılacak şebekeler listesinden Huawei'yi çıkarılabileceği açıklamasından sonra gerçekleşti.

Çinli telekominikasyon şirketi Huawei, aralarında ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu çok sayıda ülkenin kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

Bazı batılı ülkeler Pekin’in beşinci nesil (5G) mobil teknolojiye erişim sağlayarak casusluk kapasitesini arttırmasından endişe ediyor.

Huawei ise hakkında çıkan suçlamaları reddediyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı bu hafta, Çinli bir şirketin herhangi bir kanıt olmadan kara listeye alınmasının endüstriye zarar vereceğini ve yeni kablosuz teknolojilerine küresel olarak engel olacağını söyledi.

DHA



