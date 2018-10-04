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Son dakika: ABD'den Batman'daki saldırıyla ilgili açıklama

Batman'da 7 askerin şehit düşmesi sonrası ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

04 Ekim 2018, Perşembe 15:47 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 15:55
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ABD Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajını paylaştı.

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