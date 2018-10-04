ABD Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" mesajını paylaştı.