İran-ABD arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile başlayan gerilim İran'ın Irak'taki ABD üssünü 15 balistik füze ile vurması ile alevlendi. Liderlerden füze saldırılarının ardından açıklamalar dün peş peşe gelirken İran dini lideri Hamaney, ABD'nin yüzüne tokadı indirdik açıklamasında bulunmuştu. ABD başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklama gerilimin azaltılması yönünde olmuştu. ABD tarafından BM'ye gönderilen mektupta İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Çarşamba sabaha karşı yaptığı balistik füze saldırılarının ardından, dün gün içinde Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında "İran savaşı tetikledikçe Orta Doğu'ya barış ve istikrar gelmeyecek. Ancak daha ileri gitmesine izin verilmeyecek. NATO'dan da bu sürece daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." demişti.









"ABD barışı kucaklamaya hazır"

ABD ekonomisinin kendi yönetiminde güçlendiğini ve bu sayede ordunun imkanlarını ve silahları da geliştirdiklerini söyleyen Trump, ordunun elindeki füzeleri ve silahları anlatarak “Amerikan Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlü” dedi, ancak bu gücü kullanmak istemediğini belirtti:

“Böyle bir ordumuzun olması, onu kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Kullanmak istemiyoruz. ABD, barışı kucaklamaya hazır.”

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