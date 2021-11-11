ABD'li New York Times’ın ev sahipliğindeki bir forumda, Blinken'a Çin'in olası saldırısı durumunda ABD'nin Tayvan’ı savunmak için müdahale edip etmeyeceği soruldu. Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin rolünün, Tayvan'ın kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmak olduğunu söyledi.

"BELİRSİZ BİR 'EYLEM'DE BULUNACAK"

Tayvan saldırıya geçtiği takdirde ABD’nin ve müttefiklerinin harekete geçeceğini aktaran Blinken, Çin’in Tayvan üzerindeki statükoyu değiştirmek için güç kullanması halinde ABD ve müttefiklerinin belirsiz bir "eylem"de bulunacağını bildirdi.

Bakan Blinken, statükoyu bozma amacıyla güç kullanmayı ve tek taraflı herhangi bir eylemi, barış ve güvenlik için önemli bir tehdit olarak görecek birçok ülkenin olduğunu söyledi.

Bu durumda, diğer ülkelerin de harekete geçeceğini belirten Blinken, "Aynı zamanda, o bölgede barışı ve istikrarı koruduğumuzdan emin olmak için bu kararlılıkta yalnız olmadığımızı söylemenin doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMIŞTI

ABD ve Çin arasında yeni olmayan Tayvan anlaşmazlığı uzun yıllardır gergin ilişkilere neden olurken Pekin yönetiminin bu ay başında Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda savaş uçağıyla girmesi gerilimi artırmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ekim'de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, bir Çin saldırısı durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söylerken Çin, Biden'ın sözlerine tepki göstermişti.

Öte yandan önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına katılması ve BM faaliyetlerinde rol alması için çağrıda bulunmuştu.