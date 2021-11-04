ABD Başkanı Joe Biden'ın olası bir Çin saldırısında "Tayvan'ı savunacağız" demesinin ardından çıkan krizde sular durulmuyor. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Aspen Güvenlik Forumu'nda Çin ve Tayvan arasındaki kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2 YIL İÇİNDE BEKLENMİYOR

Milley, Çin'in Tayvan'ı gelecek 2 yıl içerisinde kontrolü altına alma girişiminde bulunmasını beklemediğini ancak bunun gerçekleşmesi durumunda ABD ordusunun kesinlikle "adayı koruma kapasitesinin" olduğunu kaydetti.

KARARI BEYAZ SARAY VERECEK

Çin'in adanın kontrolünü ele geçirmeye çalışması halinde müdahale kararının Beyaz Saray'a bağlı olacağına işaret eden Milley, Pekin yönetiminin bu adımı gündemine alması ihtimaline karşı planların hazırlandığını vurguladı.

Milley, Çin'in son hipersonik füze testine de değinerek, bunun Dünya Savaşlarından bu yana en önemli küresel güç değişimlerinden birine işaret ettiğini söyledi.

General Milley, 28 Ekim'de Çin'in hipersonik füze sistemi denemesinin "önemli bir durum" olduğunu vurgularken bu gelişmeyi "çok endişe verici" olarak değerlendirmişti.